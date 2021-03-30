Жительница Дзержинского района приговорена к ограничению свободы за оскорбление милиционеров

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Дзержинского района приговорена к ограничению свободы за публичное оскорбление сотрудников милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По материалам дела, девушка 6 декабря 2020 года со своего мобильного телефона в одном из чатов Telegram-канала с числом участников более 70 тыс. человек разместила оскорбительное высказывание с ненормативной лексикой, когда оценивала служебную деятельность начальника отдела охраны правопорядка и профилактики УВД администрации одного из районов Минска, а также его заместителя.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Дзержинского района вынес в отношении фигурантки обвинительный приговор. Ей назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-