Жительница Глубокого 6 лет незаконно получала пособие по потере кормильца

14 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительнице Глубокого грозит уголовная ответственность за незаконное получение пособия, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В 2005 году женщина 1979 года рождения, имевшая на руках двух малолетних детей, обратилась в суд с заявлением об исчезновении супруга. Через некоторое время мужчина был признан без вести пропавшим, а заявительнице назначена выплата пособия по потере кормильца. В случае обнаружения мужа сельчанка обязана была сообщить об этом.

Ровно через восемь лет нерадивый гражданин явился домой, чтобы повидаться с детьми. Как оказалось, все эти годы он находился в России, где завел себе неофициальную семью. К ней он и отправился после короткой встречи с бывшей. Женщина, не знавшая как взыскать с вероломного экс-главы семейства алименты, не стала уведомлять правоохранителей о его внезапном "воскрешении", хотя ежегодно подписывала соответствующее письменное обязательство.

Спокойная жизнь сельчанки закончилась в 2019 году, когда правоохранители выяснили, что мужчина жив и в 2013 году встречался с супругой и детьми. Теперь женщине, не выполнившей обязательства по уведомлению об объявлении мужа, грозит уголовная ответственность: за получение Br23 тыс. пособия, начисленного за эти шесть лет, она обвиняется по ч.3 ст.209 УК в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.-0-