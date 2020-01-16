Жительница Гомельской области путешествовала за границей на автомобиле с перебитыми номерами

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля с видоизмененным идентификационным номером, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Инцидент произошел в пункте таможенного оформления "Варшавский мост". 46-летняя жительница Гомельской области возвращалась из Германии за рулем Kia Carnival. При досмотре автомобиля инспекторы таможни установили, что на его первичный идентификационный номер нанесена металлическая накладка с VIN-номером от другого транспортного средства.

Брестская таможня проводит проверку. Автомобиль стоимостью Br6,5 тыс. изъят до решения суда.

В 2019 году брестские таможенники выявили более 50 транспортных средств, пересекавших через границу с нарушениями таможенного законодательства. В основном это было видоизменение идентификационных номеров, использование регистрационных номерных знаков других автомобилей.-0-