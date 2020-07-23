Жительница Гродно хотела купить смартфон подешевле и лишилась Br2,3 тыс.

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно попалась на уловку интернет-мошенников и лишилась Br2,3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Объявление о продаже слегка подержанной модели популярного смартфона 43-летняя жительница Гродно нашла в интернете. Продавец назначил цену за телефон вдвое меньше официальной.

"Женщина связалась с продавцом. Тот объяснил, что спрос на товар большой, поэтому, чтобы купить его, необходимо перевести деньги как можно скорее", - сообщили в милиции. Покупательница отправила Br2,3 тыс., а продавец вскоре перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в Ленинский РОВД Гродно. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

В милиции отметили, что такого рода преступления фиксируются практически каждый день. Интернет-мошенники скрываются под видом продавцов одежды, рыболовных аксессуаров, ноутбуков и телефонов. При совершении покупок в интернете стоит быть осторожными.-0-