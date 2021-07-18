18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно хотела оплатить услуги картой мужа и стала жертвой фишинга, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 13 июля 35-летнему жителю Гродно позвонила жена и рассказала, что хотела зайти в его интернет-банкинг для оплаты услуг, однако не смогла этого сделать, а позже обнаружила списание денег.

Женщина пояснила следователю, что открыла браузер, ввела интернет-банкинг нужного банка и прошла по первой ссылке, где для входа необходимо было ввести логин и пароль. Ссылка не вызвала подозрений, так как внешне сайт был идентичен сайту банка. После ввода данных на экране появилась информация об отсутствии доступа к серверу. Через некоторое время она обнаружила, что с карт-счета супруга списано Br1350.

Мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси.-0-