Жительница Гродно нашла на улице $1,5 тыс. и вернула владелице

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно вернула владелице найденные на улице $1,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно женщина 1960 года рождения потеряла крупную сумму денег. Пакет с валютой выпал из ее сумочки.
"Деньги подобрала 40-летняя прохожая. Она приняла единственно верное решение: немедленно сообщила о находке в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД. К моменту приезда правоохранителей потерю заметила и владелица денег. Она вернулась на место и встретилась с нашедшей $1,5 тыс. женщиной.-0-
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