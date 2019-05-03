Жительница Гродно нашла на улице $1,5 тыс. и вернула владелице

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно вернула владелице найденные на улице $1,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно женщина 1960 года рождения потеряла крупную сумму денег. Пакет с валютой выпал из ее сумочки.

"Деньги подобрала 40-летняя прохожая. Она приняла единственно верное решение: немедленно сообщила о находке в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД. К моменту приезда правоохранителей потерю заметила и владелица денег. Она вернулась на место и встретилась с нашедшей $1,5 тыс. женщиной.-0-