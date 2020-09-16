Жительница Гродно перечислила интернет-мошенникам $10 тыс.

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства интернет-мошенничества в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В июле 49-летняя женщина зарегистрировалась на биржевой платформе UMarket.ai. С ней связался представитель платформы, который обещал оказать содействие в преумножении ее капитала. "Женщина поверила в надежность данной биржи, стала вносить на счет различные суммы. При этом любое пополнение отражалось на ее балансе в профиле биржи, что и вводило ее в заблуждение и доверие к злоумышленникам", - рассказала Инна Позняк. Всего было перечислено более $10 тыс. В сентябре женщина попыталась безуспешно обналичить деньги. Вскоре с ней перестали выходить на связь. Женщина обратилась в милицию. По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).

"Ранее Следственный комитет уже рассказывал о подобных случаях. К сожалению, количество подобного рода преступлений продолжает расти", - отметила Инна Позняк.

В частности, через сайт PTBanc.com неустановленным лицам с ноября 2018 года по июль 2019-го удалось завладеть денежными средствами 49-летней жительницы Минского района на общую сумму более $82 тыс. 58-летний минчанин зарегистрировался на сайте Fix-trade.сom и перечислил на виртуальный счет организации более $20 тыс. Через сайт Uniqmarket.com неустановленным лицам с ноября по декабрь 2019 года удалось завладеть денежными средствами 58-летней минчанки на общую сумму более Br19 тыс., а в период с декабря 2019 года по июнь 2020-го года - Br12 тыс. 59-летнего жителя Берестовицкого района.

Жертвой аналогичного мошенничества стала и 63-летняя жительница Гродно. В апреле женщина зарегистрировалась на "биржевой платформе" trade.lhk-group и в результате мошеннических действий лишилась денежных средств на общую сумму более Br126 тыс. А 41-летняя жительница Бобруйска зарегистрировалась и создала профиль в мобильном приложении брокерской платформы Size Market, перечислила более Br8 тыс.

О том, что все эти интернет-биржи поддельные, свидетельствует множество негативных отзывов в интернете. При своевременной проверке потери денег можно было бы избежать.

Следственный комитет напоминает, что прежде чем совершать какие-либо денежные переводы на биржевых платформах, необходимо убедиться в их безопасности и надежности, выяснить информацию о законности их регистрации и осуществления деятельности. Также стоит проверить информацию о брокере от уже существующих клиентов. И самое главное - нельзя верить обещаниям быстрого обогащения в интернете.-0-