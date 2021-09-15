Жительница Гродно перевела мошенникам Br8 тыс.

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно попалась на уловки интернет-мошенников и перевела им Br8 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В одном из мессенджеров 37-летней женщине поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился правоохранителем и сообщил, что кто-то пытается взять кредит от ее имени. "Чтобы поймать злоумышленников, необходимо было якобы поучаствовать в оперативных мероприятиях. Для этого нужно было взять кредит в банке и перевести сумму на предоставленный счет", - рассказали в милиции.

Женщина сделала все, как было сказано. Поняв, что стала жертвой вишинга, она обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело.-0-