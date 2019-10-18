18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно перевела "целительнице" $1,6 тыс. за снятие порчи. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Гродно 1968 года рождения столкнулась с жизненными проблемами. Для их решения попробовала привлечь гадалку. "В интернете она отыскала целительницу "бабушку Дарью" и связалась с ней. Гадалка заглянула в хрустальный шар, раскинула карты и рассказала женщине о лежащих на ней порче и сглазе. Чтобы снять их, требовались деньги", - рассказали в милиции.

Женщина перевела гадалке более $1,6 тыс. Последняя сказала, что порча и сглаз будут сняты через две недели, однако время шло, а эффекта не было. Целительница перестала выходить на связь. Пострадавшая обратилась в милицию.

Удалось установить, что жительница города Гродно переводила свои сбережения на территорию Российской Федерации. Сыщики проводят комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий.

В милиции отметили, что за подобное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст.209 УК (мошенничество).-0-