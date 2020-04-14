Жительница Гродно подозревается в кражах из незапертых кабинетов

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно подозревается в серии краж из незапертых кабинетов, в том числе в больнице и детском саду. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В феврале из незапертого кабинета заведующей отделением лучевой диагностики одной из больниц Гродно пропала сумка с кошельком и зонт. Вскоре с пластиковой карты потерпевшей были сняты деньги. После кражи правоохранители получили изображение подозреваемой с камер видеонаблюдения. Впоследствии ее задержали.

Злоумышленницей оказалась жительница Гродно 1982 года рождения. Женщина дважды судима, в том числе за хищение денежных средств путем использования компьютерной техники. У нее изъята часть похищенного.

Как выяснилось, подозреваемая причастна и к другим эпизодам. Например, 14 января она побывала в одном из детских садов. У двух работниц исчезли деньги (Br21 и Br50) и банковские карточки. Днем ранее у жителя Гродно была похищена пластиковая карта, после этого с карт-счета пропало Br580.

"Подозреваемая совершала преступления в местах, где всегда есть люди. Она не боялась заходить в открытые кабинеты и забирать чужое имущество. Женщина пользовалась тем, что граждане не запирают свои кабинеты, когда на некоторое время выходят", - рассказали в милиции.-0-