Жительница Гродно попала под поезд

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно поездом смертельно травмирована девушка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Трагедия произошла 3 июля на перегоне Аульс - Житомля около 21.00. "27-летняя жительница областного центра предварительно в состоянии алкогольного опьянения шла вдоль железной дороги, в это время там двигался поезд Гродно - Минск. Гражданка периодически заходила на пути, машинист заранее увидел человека, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В итоге девушка скончалась на месте происшествия, в поезде пострадавших нет", - рассказали правоохранители.

В текущем году это второй случай смертельного травмирования на железной дороге в Гродненской области.

"Уважаемые граждане, не забывайте о правилах безопасного поведения на железной дороге. Гродненский ОВД на транспорте напоминает, что категорически запрещается ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Железнодорожная колея не место для прогулок. Запрещено переходить через железнодорожные пути в неустановленных и необорудованных для этого местах, перебегать перед проходящим поездом. Также опасно для жизни находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения" - добавили в УВД.-0-