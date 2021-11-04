Жительница Гродно после общения с мошенниками лишилась более Br13 тыс.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в крупном размере путем модификации компьютерной информации. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

По данным следствия, 21 октября текущего года 49-летней жительнице областного центра на мобильный телефон поступил звонок, собеседник представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Женщине пояснили, что на ее имя оформлен кредит на получение крупной суммы денег. После того, как она сообщила, что сама подобных действий не совершала, ее заверили, что подобным образом действуют мошенники. Жительнице Гродно предложили оформить новый кредит, чтобы погасить им предыдущий и установить лиц, причастных к мошенническим действиям. Когда она высказала сомнение по поводу происходящего, ее переключили на якобы сотрудника уголовного розыска, который заверил потерпевшую в безопасности подобных действий.

В последующем женщину убедили скачать программу AnyDesk, посредством которой, с разрешения потерпевшей, злоумышленники получили доступ к ее телефону. Затем в одном из банков жительница Гродно оформила кредит на сумму Br5800. Указанные деньги посредством программы злоумышленники перевели на счет. После чего они убедили потерпевшую в необходимости оформления еще одного кредита.

Увидев подозрительную активность движения средств на счете женщины, с ней связалась реальная служба безопасности банка. У преподавателя гимназии уточнили, сама ли она оформляет кредиты. Приняв реальных сотрудников за злоумышленников, женщина прервала разговор. После чего по указанию мошенников оформила еще один кредит на сумму Br8 тыс. Данными средствами злоумышленники также завладели через программу удаленного доступа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК.-0-