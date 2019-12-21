Жительница Гродно пыталась незаконно ввезти из Польши 8 планшетов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконно ввезти в Беларусь планшеты пыталась 35-летняя жительница Гродно, которая ежедневно выезжает за рубеж. Правонарушение выявлено в пункте пропуска "Брузги", через который женщина следовала на легковом автомобиле Opel. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

При въезде в страну жительница Гродно выбрала зеленый коридор, тем самым подтвердив, что при себе не имеет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Таможенники направили авто на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Анализируя полученную сканограмму, специалисты установили наличие скрытых в тайнике гаджетов. В последствие из пустотелого пространства задних дверей автомобиля извлечено 8 планшетов.

Как пояснила жительница Гродно, она пыталась таким способом ввезти товар, так как знала, что беспошлинно сделать это не получится. Автомобиль и скрытые в его тайниках планшеты изъяты. По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает конфискацию незаконно перемещаемого товара и транспортного средства, в тайниках которого товар был выявлен.-0-