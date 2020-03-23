Жительница Гродно пыталась поставить на поток продажу маковой соломы

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Гродно будут судить за незаконный оборот маковой соломы, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В преступлении обвиняется 49-летняя женщина. Она длительное время приобретала и продавала в регионе наркозависимым семена мака, содержавшие примеси опасного наркотического средства - маковой соломы. Женщина пыталась поставить сбыт психоактивного вещества на поток, однако ее незаконные действия пресекли сотрудники милиции.

Обвиняемой инкриминировано 18 эпизодов сбыта наркотика. Преступный доход от продажи маковой соломы составил не менее Br10 тыс. У женщины изъято около 117 кг мака.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Женщина обвиняется в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств, а также в пособничестве таким противоправным действиям, но без цели сбыта.

Дело направлено в суд Октябрьского района Гродно.-0-