Жительница Гродно в мессенджере оскорбила участкового

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Сотрудники милиции установили личность женщины, которая в мессенджере оскорбила участкового. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милиции сообщили, что 38-летняя женщина работает упаковщицей в одном из гипермаркетов города. Она активный пользователь деструктивных Telegram-каналов.

"28 сентября женщина на эмоциях поддалась рефлексам других пользователей чата и выплеснула волну нецензурных слов в адрес старшего участкового инспектора Октябрьского РОВД. Личностную характеристику милиционеру она дала исходя из материалов, опубликованных на неблагонадежном Telegram-канале", - сообщили в милиции.

Сотрудники главного управления по Гродненской области ГУСБ МВД установили личность женщины. Выяснилось, что участковый инспектор по служебным вопросам с ней не пересекался. Женщина в содеянном раскаивается. Сейчас ее действиям дается правовая оценка.-0-