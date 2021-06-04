Жительница Гродно всадила мужу нож в спину - женщину будут судить

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений своему супругу, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела.

В марте между супругами возник конфликт. Жена взяла кухонный нож и ударила мужа в спину. Потом, опасаясь за его жизнь, вызвала милицию. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

"При изучении личности обвиняемой установлено, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные действия в отношении своего супруга", - рассказала Мария Трушинская.

К слову, у пары пятеро детей, младшему из них четыре года. Сейчас их воспитывает муж вместе с 19-летней дочерью. На момент преступления семья в социально опасном положении не находилась, характеризовали ее положительно.

Судебно-психиатрическая экспертиза в управлении ГКСЭ по Гродненской области установила: женщина на момент преступления была способна в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное повторно). Женщина заключена под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-