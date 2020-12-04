Жительница Хойников обещала пенсионерам выплаты в связи COVID-19 и брала плату за резерв

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках мошенница обещала выплаты пенсионерам за COVID-19, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Женщина представлялась медработником и рассказывала, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, пожилым людям выплатят денежные компенсации. "При этом для резервирования денег просила внести небольшую сумму - от Br30", - рассказали в УВД. Информацию об этом сообщила в милицию одна из бдительных пенсионерок, которой поступило такое предложение.

Оперативники уголовного розыска задержали "доброжелательницу". Ею оказалась 51-летняя жительница райцентра, которая ранее была неоднократно судима за мошенничество. Она использовала похожие схемы, представлялась социальным работником. Сейчас воспользовалась ситуацией с коронавирусом.

Как установлено, посещать пенсионеров женщина начала еще 13 ноября. Три человека согласились дать различные суммы. В итоге она собрала Br121.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.-0-