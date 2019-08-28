Жительница Калинковичей воровала кошельки у посетительниц магазинов

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летней неработающей жительницы Калинковичей, которая обвиняется в совершении серии краж, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, с апреля по май обвиняемая совершила одну кражу в Светлогорске и семь - в Мозыре. Все хищения происходили днем. В магазинах женщина подходила вплотную к посетительницам и незаметно доставала из сумок кошельки. "В половине случаев ей даже не пришлось расстегивать замок-молнию, так как сумочки были открыты", - уточнила Мария Кривоногова. Общая сумма похищенного составила более Br1 тыс.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно). Женщина заключена под стражу. Ранее она несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи.-0-