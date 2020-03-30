Жительница Кобрина незаконно продавала медицинские маски

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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники БЭП Кобринского РОВД совместно с сотрудниками инспекции по налогам и сборам по Кобринскому району задержали 27-летнюю местную жительницу, которая через интернет незаконно продавала медицинские защитные маски, сообщили БЕЛТА в МВД.
Женщину задержали на автомобильной стоянке в момент контрольной закупки партии масок. Изъято 1 тыс. изделий на общую сумму Br1,3 тыс.
За незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит денежный штраф до 100 БВ (сейчас одна БВ составляет Br27) с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-