Жительница Кобрина обгорела, разжигая мангал

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Кобрина получила ожоги из-за неосторожного обращения с огнем при розжиге мангала, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 25 июля на территории частного домовладения в райцентре по ул.Невского. Женщина разводила огонь в мангале. Для ускорения процесса 52-летняя кобринчанка решила воспользоваться легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила дрова. Однако огонь вспыхнул так сильно, что пламя взвилось выше, чем женщина ожидала.

В полночь 26 июля пострадавшую с ожогами доставили в больницу, где ее госпитализировали.-0-