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12 декабря 2019, 15:01

Жительница Копыля взяла в займы почти Br400 тыс. на "расширение бизнеса"

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле правоохранительные органы раскрыли масштабное мошенничество, совершенное по принципу финансовой пирамиды. Подозреваемой оказалась 32-летняя местная жительница, действиями которой причинен ущерб почти на Br400 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

"Женщина обладала уникальной способностью убеждать людей. Представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства, она предлагала жителям района вложиться в развитие бизнеса, связанного с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было лишь одолжить ей определенную сумму денег под выгодный процент", - рассказал заместитель начальника Копыльского РОВД Владимир Рудаковский.

Позже выяснилось, что никакой коммерции не существовало. Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги, искала новых "клиентов". В итоге серия займов с марта по октябрь 2019 года остановилась на нескольких жителях райцентра. В общей сложности они лишились $160 тыс., 18 тыс. евро и 510 тыс. российских рублей.

Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания, а материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки ее действиям. Сейчас правоохранительные органы устанавливают иных возможных потерпевших и проверяют фигурантку на причастность к подобным преступлениям.

Известно, что 10 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Некоторые злоумышленники обладают уникальной способностью располагать к себе будущую жертву и получать от нее деньги или имущество. "Помимо аргументированных уговоров и убеждений займодатели ведутся на прибыль в виде процента, который мошенники обещают вернуть вместе с основным долгом, - отметили в МВД. - При одалживании необходимо поступать грамотно: оформить передачу средств распиской, договором займа или хотя бы передать деньги при свидетелях. Также правоохранители рекомендуют сохранять переписку, аудио- или видеозаписи, имеющие отношения к сделке. Такие доказательства при необходимости помогут привлечь к ответственности недобросовестного заемщика".-0-

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