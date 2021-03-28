Жительница Костюковичей спасла на пожаре пенсионера

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в частном жилом доме в агрогородке Муравилье Костюковичского района девушка спасла пенсионера, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вечером 27 марта 27-летняя Рита Шестопалова была в гостях в соседнем доме. Заметив пожар и зная, что там находится человек, она побежала к горящему строению. Не раздумывая, девушка зашла внутрь и обнаружила на полу в одной из комнат мужчину. Самостоятельно покинуть дом он не мог, поэтому Рита вытащила его на свежий воздух. Мужчина не пострадал.

В МЧС сообщили, что Рита Шестопалова - старший тренер, инструктор-методист Костюковичской детско-юношеской спортивной школы.

Пожар потушили спасатели. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытия и имущество в доме. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем либо нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-