9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Кричева и ее пожилая мать утонули в реке Сож, тело последней пока не найдено. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной организации ОСВОД.
Трагедия произошла днем 8 апреля вблизи улицы Речной. Очевидцев не было, на берегу нашли только вещи двух женщин - 40-летней жительницы Кричева и ее 78-летней матери. Дочь оставила предсмертную записку. "Водолазы ОСВОД извлекли из воды тело 40-летней женщины. Тело ее матери не найдено", - проинформировали в организации.
Специалисты ОСВОД продолжают поиски тела, обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.-0-
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