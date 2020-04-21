Жительница Лепельского района перевела мошенникам за выигрыш в конкурсе почти Br1,9 тыс.

21 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выигрыш в конкурсе в соцсетях обернулся для жительницы Лепельского района потерей почти Br1,9 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

История началась в прошлом году. Женщина проводила время в одной из социальных сетей и получила уведомление о том, что стала счастливой обладательницей приза. Чтобы получить его, сельчанке необходимо было связаться с организаторами розыгрыша. Женщина написала сообщение на указанный аккаунт. Представители фирмы, проводившей конкурс, подтвердили итоги розыгрыша призов, но сказали, что нужно выполнить несколько условий. Во-первых, предоставить реквизиты карточки, на которую будут зачислены деньги. Во-вторых, на балансе должна быть сумма эквивалентная призу. Когда выяснилось, что у сельчанки нет даже СМС-банкинга, устроители розыгрыша попросили подключить эту услугу и предоставить фото чека с кодом и другими персональными данными, что она и сделала.

После этого со счета потерпевшей списались все средства. Эту неприятность мошенники объяснили женщине сбоем в программе и продолжили вести с ней переписку, выманивая все новые суммы. Более того, на ее карту, которую все это время полностью контролировали злоумышленники, стали зачисляться достаточно большие суммы, после чего они сразу же списывались.

В ноябре 2019 года, устав от обещаний, что ей скоро перечислят деньги, женщина решила сменить карточку, но не оставляла попыток вернуть деньги. Весной этого года она продолжила переписку, но мошенникам вновь удалось выманить у нее реквизиты. В итоге у нее списали еще Br830. Только после этого потерпевшая обратилась в милицию. Правоохранители установили, что за все время злоумышленники выманили у сельчанки почти Br1,9 тыс.

Возбуждено уголовное дело, ищут подозреваемых.-0-