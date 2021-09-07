Жительница Лепельского района заплатила мошенникам Br2 тыс. за якобы снятие порчи

7 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники выманили у жительницы Лепельского района Br2 тыс. якобы за снятие порчи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Жертвой мошенников стала 42-летняя жительница одной из деревень Лепельского района. Женщина нашла в интернете объявление об оказании экстрасенсорных услуг. Через мессенджер она связалась с "магами" из сети, и те сообщили, что на ней лежит порча. За ее снятие мнимые целители потребовали у сельчанки $2 тыс.

Всей суммы у пострадавшей не было, тогда она решила взять ее в кредит. Она оформила заявку, и вскоре на карточку ей были зачислены только Br2 тыс. Чтобы отправить деньги экстрасенсам, женщина приехала в райцентр и направилась в местный банк. Она попросила поменять рубли на доллары и отправить их на нужную карточку. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное, а потому стали узнавать, не стала ли посетительница жертвой обмана.

Женщина передумала отправлять деньги в том отделении. Спустя некоторое время она обратилась в другой банк, где поменяла деньги, и с использованием инфокиоска все же отправила злоумышленникам взятый кредит. Однако мошенники потребовали больше, и только после этого жительница Лепельского района поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в милицию. Возбуждено уголовное дело.-0-