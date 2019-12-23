Жительница Лиды обманула интернет-магазин на Br20 тыс.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лиды почти год получала из интернет-магазина товары, за которые не платила. Общая стоимость высланных ей посылок достигла более Br20 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Владелица интернет-магазина из Могилева обратилась в конце ноября в милицию с заявлением, что одна из клиенток с начала года регулярно заказывает товары, но не оплачивает их. Заказчицей оказалась 40-летняя жительница Лиды. В январе она заказала на сайте интернет-магазина инструменты и расходные материалы для маникюра. Условием отправки товара была пересылка менеджеру изображения чека. "Через интернет-банкинг лидчанка провела операцию, не имея на карт-счете денег. В полученном чеке она обрезала слова "операция прервана" и отправила продавцу. Менеджер увидел чек и дал добро на отправку товара, не вникая в детали и не проверяя поступление средств", - рассказали в МВД.

Так как интернет-магазин довольно крупный с внушительной базой клиентов, то до конца осени никто не замечал отсутствия оплаты. Лидчанка же регулярно заказывала и не оплачивала товар. "В середине ноября женщина ошиблась и отправила чек целиком. Но даже этот прокол остался незамеченным - заказ более чем на Br1 тыс. ей отправили", - отметили в ведомстве.

Владелица магазина в конце концов заметила недостачу. "Проверив последний чек клиентки и увидев информацию об отказе в операции, она изучила всю историю "платежей" заказчицы. После этого обратилась в милицию. За все время фигурантка успела получить более 50 посылок общей стоимостью свыше Br20 тыс.", - уточнили в МВД.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело.-0-