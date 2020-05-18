Жительница Лиды приговорена к 4 годам колонии за махинации с поддельными чеками

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Жительницу Лиды, которая с помощью подложных чеков обманула интернет-магазин на крупную сумму, приговорили к 4 годам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Дело рассматривал суд Лидского района. Женщина обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209 УК (мошенничество) и ч.1 ст.14 ч.3 ст.209 УК (покушение на завладение имущества путем обмана (мошенничество), совершенное повторно).

Как сообщалось, еще в январе 2019 года жительница Лиды заказала на сайте интернет-магазина продукцию для маникюра на Br130. Условием отправки товара была пересылка менеджеру изображения чека. Женщина направила подложный чек. Товар прислали. До конца осени она продолжала заказывать товар и предоставлять подложные чеки. Таким образом она попыталась завладеть продукцией для маникюра на сумму более Br25 тыс. В какой-то момент владелица интернет-магазина выявила обман, и часть отправок успели отменить.

Суд приговорил лидчанку к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемой в пользу потерпевшей имущественный ущерб, причиненный преступлением, на сумму более Br15 тыс., а также компенсацию морального вреда в сумме Br500.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-