Жительница Лиды вывозила белорусок для занятия проституцией в Турции

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о вывозе за границу гражданок Беларуси для занятия проституцией. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

25-летняя уроженка Лиды действовала в сговоре с 31-летним гражданином Турции. В 2017-2018 годах она в интернете находила контакты девушек, рассказывала им о возможности заработать на занятиях проституцией в этой стране. Получив согласие, передавала контакты девушек соучастнику. Тот оформлял им билеты.

Таким образом за рубеж отправили четверых белорусок. Еще в двух случаях задуманное осуществить не удалось. Одной из девушек отказали во въезде в Турцию пограничники, а в мае 2018 года лидчанку с очередной "трудоустроенной" задержали в аэропорту при попытке улететь из страны.

"Для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности пришлось направлять поручения об оказании правовой помощи в компетентные учреждения юстиции Турции, России и США. Проведены допросы, изучено содержимое мобильных устройств женщины и ее аккаунтов на различных интернет-ресурсах", - рассказали в отделе информации и связи с общественностью СК.

Действия обвиняемой квалифицированы следователями по ч.2 ст.14 и ч.2 ст.171 УК. Женщина вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и сотрудничала со следствием. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела о совершении противоправных действий гражданином Турции и иными неустановленными участниками группы. Как стало известно, в отношении мужчины, которого белоруска назвала своим сообщником, прокуратурой Стамбула также возбуждалось уголовное дело.-0-