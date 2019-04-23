23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лиды взяла онлайн-кредит по паспорту подруги и не собиралась его выплачивать, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Лидчанка 1982 года рождения попросила у 54-летней подруги фотографию ее паспорта. Она объяснила, что хочет посмотреть, какую сумму можно получить в кредит в онлайн-режиме в одном из банков. "После этого женщина зашла на сайт банка, где оформила на подругу кредит в Br3 тыс. После поступления денег на счет она перевела их на свою карточку", - рассказали в милиции.

О произошедшем стало известно, когда к владелице паспорта обратились из банка и поинтересовались о платежах по кредиту. Женщина обратилась в милицию.

Личность подозреваемой была оперативно установлена. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).-0-