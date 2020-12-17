Жительница Малоритского района за избиение пенсионера получила 6 лет колонии

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Малоритского района огласил приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Трагедия разыгралась вечером 18 июля. Будучи пьяной, фигурантка 1958 года рождения в пылу ссоры толкнула нетрезвого мужчину 1944 года рождения. Лежащего на полу пенсионера она ударила не меньше восьми раз ногами по животу и туловищу. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице.

Суд признал женщину виновной по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть заведомого престарелого человека) УК. Ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также с обвиняемой постановлено взыскать в пользу потерпевшей денежную компенсацию морального вреда в размере Br1 тыс.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-