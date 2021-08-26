Фото УВД Минского облисполкома
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Минского района организовала на дому изготовление самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и участковый Минского РУВД вычислили 58-летнюю женщину, хранившую самогон. При осмотре квартиры милиционеры обнаружили пять 20-литровых металлических баллонов с брагой, самогонный аппарат и 13 л готовой к употреблению продукции.
Правоохранители проводят проверку по ст.13.27 Кодекса об административных правонарушениях (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления).-0-
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и участковый Минского РУВД вычислили 58-летнюю женщину, хранившую самогон. При осмотре квартиры милиционеры обнаружили пять 20-литровых металлических баллонов с брагой, самогонный аппарат и 13 л готовой к употреблению продукции.
Правоохранители проводят проверку по ст.13.27 Кодекса об административных правонарушениях (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления).-0-