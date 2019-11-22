Жительница Минского района перечислила мошенникам более $82 тыс.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Неизвестный создал в интернете сайт ptbanc.com, который представлен как инвестиционная платформа. Там предлагается зачислять деньги на счет, а после с помощью брокеров играть на онлайн-бирже для получения прибыли.

"Так, 49-летняя жительница Минского района перечислила на виртуальный счет данной организации $250. После с ней неоднократно связывались представители данной платформы. Они сообщали, что сумма на ее счету многократно увеличивается. Но чтобы обналичить средства, необходимо перечислять дополнительные суммы - якобы налоговые сборы и за услуги курьера, - рассказали в СК. - Таким образом с ноября 2018 года по июль 2019-го неустановленное лицо завладело ее денежными средствами на общую сумму более $82 тыс.".

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Потерпевшая допрошена, проверяются сведения, полученные из банковских учреждений, органу дознания направлено поручение на установление лиц, причастных к созданию интернет-ресурса.

Следователи напоминают, что прежде чем перечислять деньги, необходимо убедиться в надежности и безопасности интернет-ресурса, выяснить информацию о его регистрации и законности осуществления им финансовых операций. Если же были совершены противоправные действия, нужно сообщить об этом в правоохранительные органы.-0-