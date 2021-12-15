Жительница Минского района получила 1,5 года ограничения свободы за ложные показания в суде

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде гособвинение в отношении ранее неоднократно судимой 33-летней жительницы Минского района, которая обвинялась в даче заведомо ложных показаний из корыстных побуждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Потерпевшая по уголовному делу женщина на суде дала ложные показания о непричастности обвиняемых к мошенничеству в особо крупном размере в отношении нее, а за это получила денежное вознаграждение. При этом ее предупреждали об уголовной ответственности за заведомо ложное показание и отказ от дачи показаний.
Обвиняемая признала вину в полном объеме.
Исходя из представленных гособвинителем доказательств, суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор: женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Кроме того, к ней применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-