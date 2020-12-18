Жительница Минской области задержана за оскорбление правоохранителей

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана 21-летняя жительница одного из райцентров Минской области за оскорбление правоохранителей столичного РУВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, девушка, будучи активным пользователем деструктивного Telegram-канала, под опубликованной там фотографией с личными данными сотрудников милиции разместила комментарий, содержащий оскорбительные выражения.

Следователи возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Она признала свою вину и раскаивается в содеянном.

Установлено, что это не единичный случай противоправной деятельности гражданки.-0-