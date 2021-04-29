29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечненского района тайком взяла онлайн-кредит на имя своей коллеги, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

За помощью в милицию обратилась 49-летняя заведующая оздоровительным лагерем из Молодечненского района. Женщина рассказала: ей на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о необходимости погасить минимальный платеж по кредиту в размере Br77,96. В недоумении она обратилась в банк, где сельчанке пояснили: у нее имеются кредитные обязательства на сумму Br3091. Однако, по словам самой женщины, займ она не брала.

"Оперативники группы по раскрытию киберпреступлений стали выяснять обстоятельства получения кредита. Cтало известно, что от имени потерпевшей заявка на онлайн-займ в размере Br5 тыс. была оформлена в ноябре прошлого года. Однако тогда банк одобрил клиенту сумму почти на Br2 тыс. меньше", - рассказали в ведомстве.

Cыщики вышли на след 36-летней коллеги потерпевшей, жительницы Молодечненского района. "По предварительной версии, последняя, имея доступ к персональным данным работников организации, решила изменить толщину своего кошелька за чужой счет. Улучив момент, когда коллега потеряла бдительность, она завладела ее мобильным телефоном для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Воспользовавшись приложением и паспортными данными, женщина оформила на имя заведующей кредит. Затем более двух третей этой суммы она перевела с чужого банковского счета на свой, Br50 - на счет супруга, оставшиеся деньги пошли на погашение долга за услуги стационарной связи", - разъяснили в УВД.

Причастность к махинации подозреваемая скрывать не стала. Она призналась в содеянном и пояснила: на аферу ее подтолкнули финансовые трудности, кредит она бы вернула. Действия женщины квалифицированы как неправомерное завладение компьютерной информацией. Возбуждено уголовное дело по ст.352 УК, ей грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители проверяют фигурантку на причастность к аналогичным противоправным деяниям.-0-