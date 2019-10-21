Жительница Молодечно хотела попасть в больницу и заявила о ложном разбое

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовная статья грозит 25-летней жительнице Молодечно, которая сообщила в милицию о ложном разбое, сообщили БЕЛТА в ГИОС Молодечненского РОВД.

Горожанка позвонила в оперативно-дежурную службу Молодечненского РОВД и сообщила, что неизвестный мужчина похитил сумку с кошельком, в котором было Br50, и порезал ей руки. По словам заявительницы, инцидент произошел около 19.40 в парке культуры и отдыха имени Победы. Однако в милицию девушка обратилась спустя час, вернувшись домой.

По указанному адресу к девушке незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Беседуя с потерпевшей, сотрудники милиции замечали все больше нестыковок. В результате оперативники уличили девушку во лжи: они установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама. Заявительница созналась, что сообщение о разбое ложное, пояснив, что таким образом она пыталась попасть в больницу.

По этому факту проводится проверка. В действиях заявительницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.400 УК Беларуси. За заведомо ложный донос ей грозит до пяти лет лишения свободы.-0-