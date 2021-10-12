Жительница Молодечно нашла банковскую карту и рассчитывалась ею в магазинах

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечно нашла в мусорке банковскую карточку и потратила все деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В милицию Молодечно обратилась 39-летняя бухгалтер одного из местных предприятий, которая сообщила, что с ее ранее выброшенной банковской карты исчезли без малого Br185. Оказалось, что женщина неверно посмотрела срок действия карточки и обратилась в банк для ее замены. После переоформления клиентка получила на руки новую карточку, а старую выбросила в первую попавшуюся мусорку на улице Криничной. Однако спустя время женщина не смогла оплатить покупки в магазине, поскольку на карт-счете не оказалось денежных средств. Владелица сразу же обратилась за консультацией в банк и взяла выписку. Стало ясно, что ее пластиковой картой кто-то расплачивался в разных торговых объектах Молодечно", - рассказали в УВД.

Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего. Чужую банковскую карту в мусорной урне нашла безработная 48-летняя горожанка. Решив испытать удачу, женщина отправилась за сигаретами в ближайший магазин. Убедившись, что оплата бесконтактным способом проходит успешно, она вместе с приятелем устроила шопинг. Действия злоумышленницы попали в поле зрения камер видеонаблюдения в торговых точках. Всего фигурантка успела потратить почти Br185.

В отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Максимальный срок наказания может составлять 3 года.

Милиция обращает внимание граждан, что в случаях, когда срок службы банковской карты истек, владельцам не стоит выбрасывать платежное средство. В обязательном порядке следует обратиться в финансовое учреждение для блокировки карточки. Чтобы не стать очередной жертвой киберпреступления, правоохранители и специалисты банков советуют держателям карт подключить услугу СМС-оповещения, благодаря которой можно своевременно получать информацию о любых операциях по счету.

Если вы нашли чужую карточку, отнесите ее в банк либо сообщите о своей находке по телефону горячей линии, указанному на карте, или в милицию. Снимать деньги или осуществлять другие операции с чужой банковской картой - это преступление, за которое придется отвечать по всей строгости закона.-0-