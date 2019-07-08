Жительница Молодечно стала жертвой вымогательства из-за откровенной фотосессии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители устанавливают личность злоумышленников, которые пытались получить 500 евро от 24-летней жительницы Молодечно. Они грозились обнародовать в интернете ее откровенные фотографии, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

Жительница Молодечно приняла участие в откровенной фотосессии в Москве. Получившееся портфолио российский фотограф прислал девушке в мессенджере. Свои снимки она решила показать подругам и отправила их в личной переписке.

Спустя время в соцсети "ВКонтакте" молодечненке написала неизвестная. "Она сообщила, что владеет ее интимными фотографиями может разослать их друзьям. За нераспространение компрометирующих файлов в сети незнакомка потребовала выслать 500 евро в криптовалюте на электронный кошелек. Однако вместо этого девушка обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (вымогательство)", - рассказали в милиции.

"Правоохранители выяснили, что фотографии белоруски ранее были размещены на итальянском эротическом сайте. Послания же с угрозами девушке писали в соцсети из-за рубежа, воспользовавшись фейковым аккаунтом. Установить личность интернет-вымогателя в подобных случаях почти невозможно. Когда IP-адреса принадлежат белорусским провайдерам, найти злоумышленников правоохранителям удается в 99% инцидентах", - подчеркнули в РОВД.

В милиции напомнили, что в интернете, и тем более в соцсетях, не стоит хранить личную информацию и передавать ее собеседникам. Ни в коем случае нельзя сообщать также реквизиты банковских карт, даже если такие сведения просят близкие друзья.-0-