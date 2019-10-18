Жительница Мозыря вызвала милицию, увидев в багажнике BMW пистолет

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Мозыря, увидев в багажнике BMW пистолет, вызвала милицию. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Утром 18 октября в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что находилась дома, выглянула в окно и увидела, как молодой человек открыл багажник автомашины BMW. Внутри лежал предмет, похожий на пистолет. К дому, где проживает заявитель, оперативно выехали оперативники уголовного розыска и инспекторы ГАИ.
Сотрудники остановили иномарку. За рулем находился 25-летний житель Мозыря. Он рассказал, что в багажнике действительно лежит пневматический пистолет, который остался от покойного брата. Мозырский РОВД проводит проверку по этому факту. Пневматика изъята и направлена на баллистическую экспертизу.-0-