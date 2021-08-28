28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Мозыря задержана за слив персональных данных и призывы выходить на протесты. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники гомельского управления ГУБОПиК в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к экстремистской деятельности, и сторонников массовых беспорядков вышли на неработающую 35-летнюю жительницу райцентра. Установлено, что в сентябре прошлого года в одном из Telegram-каналов, признанном впоследствии экстремистским, она публиковала персональные данные сотрудников милиции, размещала призывы к протестной деятельности", - рассказала Ольга Чемоданова.

Женщина являлась пользователем различных Telegram-ресурсов деструктивной направленности.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных.-0-