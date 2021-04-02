Жительница Мстиславля занималась псевдоторговлей через интернет - дело направлено в суд

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 27-летней жительницы Мстиславля в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

В ходе предварительного следствия выявлены многочисленные факты завладения фигуранткой путем обмана деньгами доверчивых пользователей специализированного интернет-ресурса по продаже вещей.

Так, обвиняемая размещала заимствованные в интернете фотографии выставленных на продажу чужих предметов и вещей: детской одежды и обуви, манежей, ходунков, стульчиков для кормления, самокатов, велосипедов, автомобильных и велосипедных кресел, игрушек. К продаже также предлагались женская одежда, наборы и инструменты для маникюра.

Обвиняемая общалась с потенциальными клиентами в мессенджерах. Она различными способами убеждала их в том, что передаст заказанные позиции в оговоренный срок, при этом изначально не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства по продаже и пересылке товара.

За несколько месяцев 2020 года от противоправных действий жительницы Мстиславля пострадали 55 граждан из разных регионов страны, которые перевели на ее счет около Br2,4 тыс., так и не дождавшись выбранной вещи.

Обвиняемую ранее уже осуждали за аналогичные хищения, однако из-за меньшего количества потерпевших и по другим основаниям суд в качестве наказаний назначал ей штраф и ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном исследовании обстоятельств преступления.

Примененную к фигурантке меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.-0-