5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Несвижского района "заминировала" детский сад напротив РОВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В последний день года 55-летняя жительница Несвижского района по непонятным причинам решила сообщить в милицию о "минировании" детского сада. Косвенной причиной, конечно, можно назвать алкоголь, но в сложившейся ситуации это не может служить оправданием, - сказали в УВД. - Указанный ею детский сад находится в центре города напротив здания РОВД".

После звонка сотрудниками милиции были незамедлительно предприняты меры по эвакуации 41 воспитанника и персонала в близлежащее здание Центра культуры. После этого правоохранители оцепили прилегающую территорию до прибытия саперно-пиротехнической группы. Как и предполагалось, каких-либо взрывчатых, легковоспламеняющихся и иных опасных веществ не было обнаружено.

Личность звонившей установили почти сразу. Женщина длительное время отказывалась открыть дверь и оскорбляла сотрудников, прибывших для разбирательства. В конце концов милиционерам удалось попасть в дом к подозреваемой и задержать ее.

Несмотря на то, что пенсионерка отрицала свою вину, Несвижским РОСК возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.-0-