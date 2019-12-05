Ошиблись ноликом: жительница Новополоцка прокутила более Br3 тыс. благодаря невнимательности кассира

5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Новополоцка потратила случайно зачисленные на ее платежную карточку деньги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Солидный бонус благодаря невнимательности кассира получила 21-летняя жительница Новополоцка. При пополнении счета карточки на Br320 сотрудница "Белпочты" нечаянно нажала на клавиатуре лишний ноль. В результате на счет клиентки упала сумма в Br3200.

Вечером внезапно и незаконно разбогатевшая девушка перевела эти деньги на свою зарплатную карточку, а также карточку своего молодого человека. Сотрудники почты, выявив недостачу, попытались вернуть деньги через банк, а после неудачи обратились за помощью в милицию. Правоохранители выяснили, кто стал обладателем случайных денег, но они к тому времени уже были потрачены.

"Примечательно, что сначала девушка рассказывала правоохранителям, что пополнила свой счет именно на Br3200. Впоследствии под тяжестью улик она все же призналась, что деньги достались ей из-за чужой ошибки. Однако ее действия уже были классифицированы как мошенничество", - подчеркнул Виталий Сапроненко.

Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК.

УВД Витебского облисполкома напоминает, что при зачислении не принадлежащих вам средств необходимо сообщить об этом в банк. Их присвоение грозит серьезными проблемами с законом.-0-