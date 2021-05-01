Жительница Орши после разговора с мошенником лишилась более Br17 тыс.

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Орши после телефонного разговора с мошенником лишилась более Br17 тыс. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На днях жительнице Орши позвонили в мессенджере. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что на имя женщины неизвестные оформили кредиты в четырех банках. В подтверждение "сотрудник" прислал отсканированный документ с подписями и печатями", - рассказала Ольга Чемоданова.

В итоге женщину убедили переоформить кредиты в указанных финансовых учреждениях, а полученные деньги положить якобы для сохранности на присланный мошенником "страховой счет". Когда белоруска перевела мошенникам Br17,2 тыс. и поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в милицию.

По факту хищения путем использования компьютерной техники, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

В МВД напоминают, что работники банков никогда не звонят клиентам через мессенджеры и не пытаются узнать их личную информацию.-0-