Жительница Орши с дочкой обокрали столичный магазин одежды на Br1,7 тыс.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 42-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которые похитили одежду и обувь из одного столичного магазина. Камера зафиксировала произошедшее, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что женщина и ее дочка приехали в столицу за покупками. В магазине одежды они брали в примерочные по 13 наименований товара, где с помощью магнита снимали клипсы, а одежду складывали в сумки. Похищали за раз по 2-3 вещи, оставляли их в ячейке магазина, после шли за новыми. Задержанным удалось вынести около 12 наименований товара. Сумма ущерба составила около Br1,7 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Ранее женщина и ее дочь не попадали в поле зрения правоохранителей.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за кражу.-0-