1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Ошмян подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

С августа 2019 года по декабрь 2020-го 30-летняя жительница Ошмян уговаривала своих знакомых дать ей денег в долг на развитие бизнеса и приобретение квартиры. Всего женщина получила более $66 тыс. и 18 тыс. евро.

Подозреваемая обещала вернуть долг с процентами в ближайшее время, но взятые на себя обязательства в полном объеме не исполнила. Квартиру она так и не приобрела, бизнес - тоже, а деньги в итоге потратила на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас в отношении подозреваемой проводятся неотложные следственные действия.-0-