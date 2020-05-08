Жительница Осиповичей перевела $19 тыс. для помощи "военному из Абиджана"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Осиповичей перевела $19 тыс., чтобы помочь "военному из Абиджана". Осиповичский районный отдел СК расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК), сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В апреле 2019 года 39-летняя жительница Осиповичей в социальной сети познакомилась с мужчиной. Он представился как "Эрнандес Джеймс Миллер, служащий в армии в городе Абиджан (город в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар. - Прим. БЕЛТА)". Он попросил женщину составить от его имени письмо адвокату, который должен помочь получить доставшиеся ему в наследство деньги. За помощь неизвестный пообещал перечислить $1,5 млн.

"Спустя некоторое время женщина получила ответ, в котором "адвокат" сообщал о согласии помочь. Надеясь на вознаграждение, потерпевшая периодически перечисляла деньги якобы на оплату различных сборов и комиссий. Таким образом, с апреля 2019 года по март 2020-го женщина перевела неустановленному лицу $19 тыс.", - рассказала Юлия Гончарова.

Следователи направили запросы в банк для получения полной и достоверной информации об отправленных женщиной денежных переводах. Устанавливаются и допрашиваются люди, которые по ее просьбе брали кредиты.

Ранее Следственный комитет уже рассказывал о подобных случаях. Аналогичная ситуация произошла с двумя минчанками: мошенники выманили у женщин $28 тыс. и $65,9 тыс. Жительница Борисова перечислила "моряку из США" более $41 тыс., взяв взаймы у знакомых и оформив кредиты.

"Следователи в очередной раз напоминают, что при виртуальных знакомствах можно стать жертвой мошенников. Если ваш друг по переписке просит под различными предлогами деньги, не переводите их, пока лично не встретитесь с этим человеком либо иным способом не убедитесь в том, что собеседник сообщает вам правду о себе", - отметила Юлия Гончарова.-0-