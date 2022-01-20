20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жительница Осиповичей села за руль в нетрезвом виде и совершила смертельное ДТП. На момент аварии в ее машине находились трое несовершеннолетних детей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Осиповичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Ей инкриминированы нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения.

Согласно материалам дела, нетрезвая женщина 17 июля 2021 года двигалась днем на технически неисправном Renault Laguna по ул.Юбилейной в Осиповичах. В машине она перевозила троих несовершеннолетних детей, в том числе находившуюся на заднем сиденье свою малолетнюю дочь 2010 года рождения, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

При езде обвиняемая проигнорировала установленное на данном участке дороги ограничение скорости, при этом отвлеклась от управления и допустила выезд автомобиля на правую по ходу движения обочину. Далее Renault Laguna, скользя в заносе, оказалось на полосе встречного движения, где столкнулось с Renault 19 под управлением 71-летнего мужчины. Ему причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых он в тот же день скончался в больнице. Малолетняя дочь женщины получила тяжкие телесные повреждения.

Согласно заключению химико-токсикологической экспертизы, проведенной в тот же день, в крови у осиповчанки обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,26 промилле.

В судебном заседании обвиняемая признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном, частично возместила причиненный вред. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Осиповичского района вынес обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.317 Уголовного кодекса женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет.

Кроме того, с владельца источника повышенной опасности в пользу потерпевших взыскано (в счет материальной компенсации морального вреда) Br60 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома