Жительница Пинска на протяжении месяца похищала детские товары в магазине

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске женщина на протяжении месяца похищала детские товары из магазина, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Пинского ГОВД обратилась владелица частного торгового объекта. Предприниматель заявила о краже нескольких наименований товаров для детей. На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Вскоре оперативники выяснили, что в магазин в течение месяца заходила неизвестная женщина, брала с полок товары и, не рассчитавшись, уходила. В сферу ее интересов попали книги, фломастеры, карандаши, детские игрушки. Таким образом она вынесла товара почти на Br250.

Сыщики установили личность постоянной клиентки. Ею оказалась пинчанка 1987 года рождения. Фигурантка пояснила, что часть товара она успела продать, а деньги потратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.-0-