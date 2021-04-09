Жительница Пинска оскорбила помощника прокурора - возбуждено уголовное дело

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Пинска оскорбила помощника прокурора из Минска - возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники ГУБОПиК и ОМОН вышли на 27-летнюю жительницу Пинска. В январе она оставила оскорбительные комментарии под фотографией старшего помощника прокурора одного из районов столицы. Снимок был размещен в ныне экстремистском Telegram-канале", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям девушки и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти.

Фигурантка находится в декретном отпуске, при этом активно участвует в одном из неформальных движений деструктивного толка и придерживается ультралевых антифашистских взглядов.

С начала года сотрудники ГУБОПиК установили 59 администраторов деструктивных Telegram-чатов, вынесли почти 200 официальных предупреждений в соответствии с законодательством об экстремизме, по материалам ГУБОПиК возбуждено 98 уголовных дел за преступления против мира, общественного порядка и безопасности, а также государства и порядка управления.

Подразделениями МВД продолжается работа по установлению администраторов деструктивных Telegram-каналов и групп, выявлению лиц, посягающих на сотрудников и членов их семей.-0-